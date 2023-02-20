Під Черніговом жінка стала ковалем, щоб зберегти справу чоловіка, доки він на війні (відео)

Під Черніговом дружина коваля продовжує справу чоловіка, який вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. За 9 місяців роботи Марія Кобець освоїла непросте ремесло і навчилася з розпеченого металу за допомогою молота створювати предмети побуту.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільне".

Як зазначає пані Марія, допомагати чоловіку облаштовувати майстерню вона стала ще з 2019 року, знімаючи для нього відео, проте раніше ніколи не пробувала сама освоювати премудрості ковальського ремесла

Коли її чоловік улітку вступив у військо та став бійців ЗСУ, жінка вирішила продовжувати справу коханого, щоб та "не застоювалася" до його повернення.

Кобець, яка була в декреті в цей час, звільнилася зі своєї основної роботи та почала плавити метал, щоб "спробувати підтримати чоловіка, щоб усе, що він стільки років формував, зберігалося на той час, поки він захищає нашу землю".

Секрети ковальської справи

Так пані Марія дев'ять місяців самостійно працює у майстерні. Жінка вручну подрібнює вугілля для горна, потім розпалює піч і чекає, коли розжариться до потрібної температури, щоб розігріти метал.

Під Черніговом дружина коваля освоїла ремесло, доки чоловік захищає Україну на фронті (фото: Суспільне Чернігів)

До речі, спеціального термометра для визначення жару вона не має. Кобець зізнається, що звикла працювати "як у давнину - на око".

"Воно видно - чи (вогонь) червоний, чи помаранчевий, чи жовтий, чи майже білий", - пояснює майстриня.

Після цього жінка починає надавати розігрітому металу потрібну форму за допомогою молота. Процес насправді може бути досить тривалим.

Дуже рятують підказки чоловіка, з яким консультується, якщо щось не вдається самостійно.

Марія Кобець стала майстринею-ковалем, щоб урятувати справу чоловіка, поки він на війні (фото: Суспільне Чернігів)

"Коли є зв'язок, то я йому пишу, якщо не виходить, він підказує завжди, підтримує по повній", - каже пані Марія.

Стиль роботи у неї особливий - без рукавичок. Жінка зазначає, що хоч часом у кузні й обпалює руки, проте працювати в таких рукавицях їй не комфортно.

Вже на фінальному етапі роботи Кобець займається шліфуванням виробу, що теж потребує зусиль та часу, зате відмінний результат - дійсно тішить.

Відео: під Черніговом жінка опанувала ковальську справу, коли чоловік вирушив захищати Україну від окупантів