Під Бахмутом загинув захисник України, "свободівець" Денис "Вікінг" Ясинський
На фронті біля Бахмута загинув керівник Запорізької міської організації ВО "Свобода", ветеран АТО, боєць підрозділу аеророзвідки Денис Ясинський із позивним "Вікінг". Воїн помер від осколкових поранень внаслідок ворожих обстрілів.
Про це 3 квітня передав колишній народний депутат "свободівець" Олег Тягнибок у своєму Facebook.
Ясинський захищав Україну від російських окупантів та підконтрольних Кремлю терористичних формувань з 2016 року. Служив у лавах 55-ї бригади ЗСУ на Донбасі до 2019 року. Був нагороджений відзнакою "За сприяння Збройним Силам України" за "Участь в АТО".
Після ескалації російської військової агресії та початку широкомасштабного вторгнення загарбників 24 лютого 2022 року він долучився до територіальної оборони.
Пізніше, вже 2023-го, Ясинський став на службу у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Денис "Вікінг" Ясинський, військовий ЗСУ (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Боєць загинув 31 березня під час виконання бойового завдання під Бахмутом, біля н.п. Хромове в Донецькій області. "Вікінг" отримав рани від уламків під час російських обстрілів. На жаль, поранення виявилися фатальними.
"Співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять і слава Герою!" - йдеться у публікації.
До війни пан Денис був активним учасником Революції Гідності. Також він керував Запорізьким обласним осередком "Сокіл", був головою Запорізької міської організації ВО "Свобода".
Денис Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
"Щоб описати, яким він був, не вистачить слів... Для всіх нас це непоправна втрата та рана, яка ніколи не загоїться", - пише на Facebook-сторінці "Харківський Сокілець".
Також для охочих підтримати родину захисника України та надати матеріальну допомогу в організації опублікували номер банківської картки: 4149 4993 9282 4882 / Ясинська Людмила.
Денис Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Українці в коментарях до публікації в мережі сумують через загибель воїна, дякують за мужність і захист батьківщини від загарбників, висловлюють слова підтримки рідним і близьким бійця.
- Вічна та світла пам'ять герою, який віддав своє життя за вільну та незалежну Україну! Царство небесне і Велика вдячність та низький уклін за його жертовність!
- Біль. Співчуття рідним, співчуття сокільцям
- Вічна шана та слава Герою!
- Вічна пам'ять Герою. Пам'ятаємо подвиг кожного Воїна. Співчуття рідним. Боляче.
- В строю. Вічна пам'ять.
- Світла пам'ять та вічна слава Герою! Співчуття та низький уклін рідним!
- Навіки у наших серцях.
- Вічна пам'ять Лицарю, Герою України! Співчуття близькими.
Денис "Вікінг" Ясинський (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Раніше повідомлялося, що у березні в боях за Україну загинув Іван Щеголов, засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка".
Також ми писали, що на початку березня під Бахмутом загинула Яна ("Яра") Ріхлицька - волонтер, військовослужбовець та бойовий медик 93 бригади "Холодний Яр". Вона не дожила місяця до свого 30-річчя.