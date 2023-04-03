Под Бахмутом погиб защитник Украины, "свободовец" Денис "Викинг" Ясинский
На фронте около Бахмута погиб руководитель Запорожской городской организации ВО "Свобода", ветеран АТО, боец подразделения аэроразведки Денис Ясинский с позывным "Викинг". Воин скончался от осколочных ранений в результате вражеских обстрелов.
Об этом 3 апреля передал бывший народный депутат "свободовец" Олег Тягныбок в своем Facebook.
Ясинский защищал Украину от российских оккупантов и и подконтрольных Кремлю террористических формирований с 2016 года. Служил в рядах 55-й бригады ВСУ на Донбассе до 2019 года. Был награжден отличием "При содействии Вооруженным Силам Украины" за "Участие в АТО".
После эскалации российской военной агрессии и начала широкомасштабного вторжения захватчиков 24 февраля 2022 года он присоединился к территориальной обороне.
Позже, уже в 2023-м, Ясинский стал на службу в Главном управлении разведки Минобороны.
Денис "Викинг" Ясинский, военный ВСУ (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Боец погиб 31 марта во время выполнения боевого задания под Бахмутом, возле н.п. Хромовое в Донецкой области. "Викинг" получил раны от осколков во время российских обстрелов. К сожалению, ранения оказались фатальными.
"Соболезнование семье и близким. Вечная память и слава Герою!" - говорится в публикации.
До войны пан Денис был активным участником Революции Достоинства. Также он руководил Запорожской областной ячейки "Сокол", был главой Запорожской городской организации ВО "Свобода".
Денис Ясинский (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
"Чтобы описать, каким он был, не хватит слов... Для всех нас это непоправимая потеря и рана, которая никогда не заживет", - пишет на Facebook-странице "Харьковский Соколец".
Также для желающих поддержать семью защитника Украины и оказать материальную помощь в организации опубликовали номер банковской карты: 4149 4993 9282 4882 / Ясинская Людмила.
Денис Ясинский (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Украинцы в комментариях к публикации в сети скорбят о погибшем воине, благодарят за мужество и защиту родины от захватчиков, высказывают слова поддержки родным и близким бойца.
- Вечная и светлая память герою, отдавшему свою жизнь за свободную и независимую Украину! Царство небесное и Великая благодарность и низкий поклон за его жертвенность!
- Боль. Соболезнование родным, соболезнование сокольцам
- Вечный почет и слава Герою!
- Вечная память Герою. Помним подвиг каждого Воина. Соболезнование родным. Больно.
- В строю. Вечная память.
- Светлая память и вечная слава Герою! Соболезнование и низкий поклон родным!
- Навеки в наших сердцах.
- Вечная память Рыцарю, Герою Украины! Соболезнования близкими.
Денис "Викинг" Ясинский (фото: facebook.com/AM6Po3iH)
Ранее сообщалось, что в марте в боях за Украину погиб Иван Щеголов, основатель разведотряда "Бешкетники Сірка".
Также мы писали, что в начале марта под Бахмутом погибла Яна ("Яра") Рихлицкая - волонтер, военнослужащая и боевой медик 93 бригады "Холодный Яр". Она не дожила месяц до своего 30-летия.