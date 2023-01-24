Під Бахмутом загинув відомий український фігурист. Йому було всього 25...
Через війну, яку розпочала Росія проти України, загинув представник вітчизняного спорту. Під Бахмутом Донецької області загинув колишній відомий український фігурист Дмитро Шарпар.
Про це повідомили у громадській організації з розвитку фігурного катання Skate Ukraine у Facebook.
Що відомо про військового
25-річний Дмитро Шарпар пішов захищати Україну, коли окупанти розпочали повномаштабну війну.
Раніше він входив до складу національної збірної України з фігурного катання, виступав у парі з Анастасією Побіженко (відома фігуристка).
До того, як Дмитро пішов захищати Україну від ворога і вступив на військову службу, він був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до десяти найздібніших учасників на Юнацьких Олімпійських іграх-2016.
Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду "Гранд".
Під Бахмутом загинув Дмитро Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)
Раніше ми повідомляли, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст.
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