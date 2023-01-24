Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...
Из-за войны, которую начала Россия против Украины, погиб представитель отечественного спорта. Под Бахмутом Донецкой области погиб бывший известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.
Об этом сообщили в общественной организации по развитию фигурного катания Skate Ukraine в Facebook.
Что известно о военном
25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину, когда оккупанты начали полномасштабную войну.
Раньше он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко (известная фигуристка).
До того, как Дмитрий ушел защищать Украину от врага и вступил на военную службу, он был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в десять самых способных участников на Юношеских Олимпийских играх-2016.
После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".
Под Бахмутом погиб Дмитрий Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)
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