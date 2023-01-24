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Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...

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Вторник 24 января 2023 12:10
Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25... На войне погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, погиб представитель отечественного спорта. Под Бахмутом Донецкой области погиб бывший известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Об этом сообщили в общественной организации по развитию фигурного катания Skate Ukraine в Facebook.

Что известно о военном

25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину, когда оккупанты начали полномасштабную войну.

Раньше он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко (известная фигуристка).

До того, как Дмитрий ушел защищать Украину от врага и вступил на военную службу, он был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в десять самых способных участников на Юношеских Олимпийских играх-2016.

После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...Под Бахмутом погиб Дмитрий Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)

Ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб известный украинский спортсмен-рекордсмен.

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