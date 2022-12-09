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Йому було 23... На війні загинув відомий український спортсмен-рекордсмен

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П'ятниця 09 грудня 2022 13:50
Йому було 23... На війні загинув відомий український спортсмен-рекордсмен Ярослав Хібовський до свого 24-річчя герой не дожив 24 дні (фото: Facebook: Спортивний Комітет України)
Автор: Василина Копитко

На війні загинув титулований український паверліфтер Ярослав Хібовський. 23-річний спортсмен отримав несумісні із життям травми 5 грудня поблизу села Нетайлове Донецької області.

Про це повідомив Спортивний комітет України на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про загиблого спортсмена

Ярослав Хібовський був майстром спорту та рекордсменом України з паверліфтингу. Пішов на військову службу за контрактом. Був головним сержантом механізованої роти.

Захисник народився 1998 року у селищі Миколаївка Піщанської громади Вінницької області. До свого 24-річчя герой не дожив 24 дні.

"Важка втрата та тяжке горе для сім'ї, для усієї Піщанської громади. Він сміливо, як вірний син своєї Держави, мужній солдат став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя. Вже ніколи рідні та друзі не почують його радісний голос, жартівливі слова, не звеселить серце його доброта і щирість. Він був хорошим хлопцем, добрим сином і мужнім воїном-Героєм", - йдеться у повідомленні Піщанської селищної ради.

Раніше ми повідомляли про те, що на війні загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко.

Нещодавно ми повідомляли про те, що під Бахмутом загинув волонтер зі Швеції.

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