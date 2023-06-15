У ПФУ зробили важливе оголошення для отримувачів субсидій: кого саме стосується

В Україні при проживанні в житлі без реєстрації в ньому, житлову субсидію можуть призначити лише на підставі договору оренди житла.
Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.
Зокрема, існує одне виключення, затверджене постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
Згідно з ним, житлову субсидію можуть призначити без укладення договору оренди житла внутрішньо переміщеним особам. Тому статус ВПО має обов’язково підтверджуватися відповідною довідкою.
Важливо, що більшості українців, які отримували субсидію на опалювальний та неопалювальний сезон її призначать автоматично.
А біженці в разі бажання її отримувати не за місцем реєстрації мають подати заяву на її призначення.
Кабінет Міністрів України постановив, що для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг мали обов'язок зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Щоб зареєструватись на порталі, необхідно:
Зазначимо, що реєстрація дозволить органам Пенсійного фонду України призначити житлові субсидії всім, хто їх потребує.
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