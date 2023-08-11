ПФУ розповів про нову послугу для українців: що додали та чому це корисно
На сайті Пенсійного фонду України з'явилася нова послуга для українців. Використовувати її можуть не всі, проте для певної категорії вона значно полегшить життя.
Про це повідомляють на порталі ПФУ.
Що з'явилося у ПФУ
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду запрацював електронний кабінет нотаріуса.
Завдяки такому електронному інструменту нотаріуси можуть надсилати до Фонду звіти про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Це значно полегшує процес передачі та прийому документів і зменшує кількість черг у фізичних відділеннях ПФУ.
Скористатися послугою можуть нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Як подати звіт на порталі
Для подачі звіту через вебпортал електронних послуг ПФУ потрібно виконати такі кроки:
- зайдіть на вебпортал та натисніть кнопку "Вхід". У вікні, яке відкриється, в полі "Бажаєте увійти як" оберіть категорію "Нотаріус". Зазначте акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який надав КЕП, прикріпіть файл ключа (з файлового носія чи з токена) та введіть пароль.
Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- в особистому кабінеті для формування нового звіту натисніть кнопку "Новий звіт"
Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- заповніть всі обов'язкові поля електронного документа, що з'явиться на екрані
Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- після введення необхідних даних натисніть кнопку "Сформувати звіт"
Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- перегляньте сформований електронний звіт та надішліть документ до Фонду
Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
Надісланий звіт реєструється у Фонді автоматично, а нотаріусу в електронний кабінет на вебпорталі надходить про це квитанція. У ній зазначають реквізити прийнятого або неприйнятого звіту.
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