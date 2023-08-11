ПФУ розповів про нову послугу для українців: що додали та чому це корисно

На сайті Пенсійного фонду України з'явилася нова послуга для українців. Використовувати її можуть не всі, проте для певної категорії вона значно полегшить життя.

Про це повідомляють на порталі ПФУ.

Надісланий звіт реєструється у Фонді автоматично, а нотаріусу в електронний кабінет на вебпорталі надходить про це квитанція. У ній зазначають реквізити прийнятого або неприйнятого звіту.

Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Як нотаріусам подати звіт у ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Для подачі звіту через вебпортал електронних послуг ПФУ потрібно виконати такі кроки:

Скористатися послугою можуть нотаріуси, які авторизувалися на вебпорталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Це значно полегшує процес передачі та прийому документів і зменшує кількість черг у фізичних відділеннях ПФУ.

Завдяки такому електронному інструменту нотаріуси можуть надсилати до Фонду звіти про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Раніше ми розповідали, чому навіть за наявності великого стажу пенсія може бути мінімальною.

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