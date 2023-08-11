ПФУ рассказал о новой услуге для украинцев: что добавили и почему это полезно
На сайте Пенсионного фонда Украины появилась новая услуга украинцам. Использовать ее могут не все, однако для определенной категории она значительно облегчит жизнь.
Об этом сообщают на портале ПФУ.
Что появилось в ПФУ
На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда заработал электронный кабинет нотариуса.
Благодаря такому электронному инструменту нотариусы могут присылать в Фонд отчеты о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Это значительно облегчает процесс передачи и приема документов и уменьшает количество очередей в отделениях ПФУ.
Воспользоваться услугой могут нотариусы, авторизовавшиеся на вебпортале по квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Как подать отчет на портале
Для подачи отчета через вебпортал электронных услуг ПФУ необходимо выполнить следующие шаги:
- зайдите на веб-портал и нажмите кнопку "Вхід". В открывшемся окне в поле "Бажаєте увійти як" выберите категорию "Нотаріус". Укажите аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), предоставленный КЭП, прикрепите файл ключа (с файлового носителя или токена) и введите пароль.
Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- в личном кабинете для формирования нового отчета нажмите кнопку "Новий звіт"
Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- заполните все обязательные поля электронного документа на экране
Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- после ввода данных нажмите кнопку "Сформувати звіт"
Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
- просмотрите сформированный электронный отчет и отправьте документ в Фонд
Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)
Отправленный отчет регистрируется в Фонде автоматически, а нотариусу в электронный кабинет на вебпортале поступает об этом квитанция. В ней отмечают реквизиты принятого или непринятого отчета.
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