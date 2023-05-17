У ПФУ нагадали про важливу вимогу для отримання субсидій: як її виконати

Українці, чиї доходи не здатні покрити суми в платіжках за комунальні послуги, можуть розраховувати на субсидії. Проте для того, щоб отримувати соціальну підтримку, необхідно виконати деякі вимоги.
Про це нагадали на сайті Пенсійного фонду України.
Кабінет Міністрів України постановив, що для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг мали обов'язок зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
За словами працівників фонду, наразі лише половина надавачів житлово-комунальних послуг виконали цю вимогу.
Зазначимо, що житлові субсидії на неопалювальний період для громадян буде призначено Пенсійним фондом України на підставі отриманої від організацій-надавачів послуг шляхом обміну інформації. Це забезпеченість громадян послугами ЖКГ за встановленими цінами, тарифами; розміром внесків на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги.
За відсутності необхідної
Алгоритм реєстрації на вебпорталі електронних послуг Фонду такий:
Ваша реєстрація дозволить органам Пенсійного фонду України призначити житлові субсидії всім, хто їх потребує.
Раніше ми розповідали, хто отримає доплати до субсидії автоматично влітку 2023.
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