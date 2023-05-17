В ПФУ напомнили о важном требовании для получения субсидий: как его выполнить

Что нужно сделать для получения субсидий

Кабинет Министров Украины постановил, что для назначения и расчета жилищных субсидий и льгот управители многоквартирных домов, объединения совладельцев многоквартирных домов, исполнители коммунальных услуг обязаны зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

По словам работников фонда, сейчас только половина предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг выполнили это требование.

Отметим, что жилищные субсидии на неотапливаемый период для граждан будут назначены Пенсионным фондом Украины на основании полученной от организаций-предоставителей услуг путем обмена информации. Это обеспеченность граждан услугами ЖКХ по установленным ценам, тарифам; размер взносов на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.

Как зарегистрироваться на портале

Алгоритм регистрации на вебпортале электронных услуг Фонда таков:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), выбрав способ входа как "юридическое лицо". Загрузите договор присоединения для управляющих объединений и исполнителей коммунальных услуг, выбрав соответствующую вкладку в разделе "Управителям, объединениям, исполнителям коммунальных услуг". Заполните необходимую информацию и подпишите договор присоединения с помощью КЭП. Определите ответственное лицо/лиц для работы в личном кабинете в качестве "управителя/объединения/исполнителя коммунальных услуг" и предоставите должностные сертификаты КЭП в Главное управление Пенсионного фонда Украины по месту предоставления услуг потребителям.

Ваша регистрация позволит органам Пенсионного фонда Украины назначить жилищные субсидии всем, кто в них нуждается.