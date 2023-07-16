У ПФУ нагадали про ще одну доплату пенсіонерам: хто може отримувати більше

Пенсіонери в Україні можуть отримувати щомісячні доплати. Правда, для цього треба виконати певну вимогу.

Про це йдеться на офіційній сторінці Пенсійного фонду України.

Кому гарантовано доплати

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Таким чином, якщо розмір пенсії, обчислений за "формулою" з урахуванням набутого стажу та заробітку вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (наразі це 2093 грн), то доплата обчислюється виходячи із величини прожиткового мінімуму.

Звісно, якщо ви перепрацювали мінімальний стаж на рік-два, це сильно не вплине на розмір пенсії, а от за п'ять років вам щомісячно додаватимуть вже по 100 грн.

Важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.

Як мінялися пенсії 2023 року

У березні відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів (загалом 10,5 млн осіб). Виплати було збільшено на 19,7%, максимальна доплата становила 1500 гривень, а мінімальна - 100 гривень.

Із 1 квітня в автоматичному режимі перерахували пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати. Така індексація відбувається раз на два роки для цієї категорії.

В липні 2023 буде проведено індексацію на 19,7% для пенсіонерів, що пішли на відпочинок за спецзаконами. Мова йде про держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та науковців.