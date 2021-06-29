Певице МакSим становится все хуже: врачи нашли новую болезнь

Певице МакSим, которая уже более десяти дней в искусственной коме, стало еще хуже. Врачи диагностировали ей новое заболевание, которое, вероятно, привело к резкому ухудшению здоровья.

Что известно о состоянии артистки - читайте ниже в нашем материале.

Что случилось с МакSим

Информация о госпитализации 38-летней Марины Абросимовой, по матери - Максимовой (настоящее имя певицы) появилась 19 июня. Тогда ей диагностировали пневмонию и 40% поражения легких и ввели в искусственную кому для стабилизации состояния.

27 июня появилась информация о том, что у артистки поражено уже 80% легких.

Теперь же, как пишет МК, у певицы выявили заболевание, поражающее печень.

Еще 11 июня певице стало плохо, но она выступила на концерте

На своей странице в Instagram 15 июня Марина написала, что ей стало плохо еще 11 июня, но она не стала отменять большой концерт в родной Казани. На сцене МакSим выступала с температурой 39.

Спустя два дня температура не спадала, состояние певицы ухудшилось, и ее госпитализировали в частную клинику с 40%-м поражением легких. При этом тест на коронавирус, который она сдавала несколько раз, был отрицательным.

Скрин: Последний пост МакSим (instagram.com/maksimartist)

Врачи нашли еще одну болезнь

После обследования в клинике врачи выявили у МакSим признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Они предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, он уже в хронической стадии.

Пока что исполнительница лирических хитов находится в реанимации в коме. Ее состояние не улучшается.