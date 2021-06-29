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Співачці МакЅим стає все гірше: лікарі знайшли нову хворобу

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Вівторок 29 червня 2021 11:41
Співачці МакЅим стає все гірше: лікарі знайшли нову хворобу Фото: Співачка МакЅим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Світлана Мащенко

Співачці МакЅим, яка вже більше десяти днів у штучній комі, стало ще гірше. Лікарі діагностували їй нове захворювання, яке, ймовірно, призвело до різкого погіршення здоров'я.

Що відомо про стан артистки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що сталося з МакЅим

Інформація про госпіталізацію 38-річної Марини Абросімової, по матері - Максимової (справжнє ім'я співачки) з'явилася 19 червня. Тоді їй діагностували пневмонію і 40% ураження легень і ввели в штучну кому для стабілізації стану.

27 червня з'явилася інформація про те, що у артистки уражено вже 80% легенів.

Тепер же, як пише МК, у співачки виявили захворювання, що вражає печінку.

Ще 11 червня співачці стало погано, але вона виступила на концерті

На своїй сторінці в Instagram 15 червня Марина написала, що їй стало погано ще 11 червня, але вона не стала скасовувати великий концерт в рідній Казані. На сцені МакЅим виступала з температурою 39.

Через два дні температура не спадала, стан співачки погіршився, і її госпіталізували в приватну клініку з 40%-м ураженням легенів. При цьому тест на коронавірус, який вона здавала кілька разів, був негативним.

Співачці МакЅим стає все гірше: лікарі знайшли нову хворобу

Скрін: останній пост МакЅим (instagram.com/maksimartist)

Лікарі знайшли ще одну хворобу

Після обстеження в клініці лікарі виявили у МакЅим ознаки серйозного захворювання, що вражає печінку. Вони припустили, що співачка давно страждає на цю недугу, і, можливо, вона вже в хронічній стадії.

Поки що виконавиця ліричних хітів знаходиться в реанімації в комі. Її стан не поліпшується.

Раніше ми писали, що здоров'я співачки МакЅим погіршилося, вона підключена до апарату ШВЛ.

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Макsим Максим
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