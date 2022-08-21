Певица Камалия вернулась с детьми в Украину: видео со слезами бабушки попало в сеть

Певица Камалия еще в начале полномасштабного вторжения РФ уехала из страны в Великобританию. Там она с детьми жила в пригороде Лондона. Сейчас исполнительница вернулась на родину вместе с близнецами и дети впервые за шесть месяцев увидели бабушку.
Трогательное видео этой встречи звезда опубликовала в своем Instagram.
Мать Камалии не видела девочек-близнецов полгода. Арабелла и Мирабелла бросились к бабушке навстречу и она не смогла сдержать слез.
"Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине", - отметила Камалия.
Поклонники певицы отреагировали на видео в комментариях. Они написали, что от увиденного у них наворачиваются слезы на глазах.
Напомним, что Камалия с 24 февраля перестала говорить на русском языке и общается везде исключительно только на украинском языке.
Настоящее имя Камалии - Наталья Шмаренкова. Она родилась в семье советского военного в Восточной Сибири. Ее муж Захур вырос в Пакистане и поступил там в инженерный колледж. В 19 лет он переехал в Украину и начал собственный бизнес.
Напомним, что Камалия вместе с мужем приютила 16 беженцев в своем особняке в Лондоне.
Кстати, ранее мы писали о том, что российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей Камалии.