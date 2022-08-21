Певица Камалия вернулась с детьми в Украину: видео со слезами бабушки попало в сеть

Как мама Камалии встретила внучек

Мать Камалии не видела девочек-близнецов полгода. Арабелла и Мирабелла бросились к бабушке навстречу и она не смогла сдержать слез.

"Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине", - отметила Камалия.

Поклонники певицы отреагировали на видео в комментариях. Они написали, что от увиденного у них наворачиваются слезы на глазах.

До слез!!! Какое счастье когда все вместе!!! Мирного неба нам всем и любви!!! Берегите друг друга!

Как трогательно. До слез.. любовь.

Дуже тепла, щира і зворушлива зустріч. Хочеться перемоги України і, щоб всі рідні зустрілися живі і здорові.

Сльози радості.

Такие красивые девочки!

Без сліз неможливо дивитись дякувати Богу!

Напомним, что Камалия с 24 февраля перестала говорить на русском языке и общается везде исключительно только на украинском языке.

Настоящее имя Камалии - Наталья Шмаренкова. Она родилась в семье советского военного в Восточной Сибири. Ее муж Захур вырос в Пакистане и поступил там в инженерный колледж. В 19 лет он переехал в Украину и начал собственный бизнес.