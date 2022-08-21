UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Певица Камалия вернулась с детьми в Украину: видео со слезами бабушки попало в сеть

Фото: Камалия встретилась с мамой (instagram com kamaliyaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Певица Камалия еще в начале полномасштабного вторжения РФ уехала из страны в Великобританию. Там она с детьми жила в пригороде Лондона. Сейчас исполнительница вернулась на родину вместе с близнецами и дети впервые за шесть месяцев увидели бабушку.

Трогательное видео этой встречи звезда опубликовала в своем Instagram.

Как мама Камалии встретила внучек

Мать Камалии не видела девочек-близнецов полгода. Арабелла и Мирабелла бросились к бабушке навстречу и она не смогла сдержать слез.

"Трогательная встреча бабушки и внучек почти после шести месяцев разлуки, с начала войны в Украине", - отметила Камалия.

Поклонники певицы отреагировали на видео в комментариях. Они написали, что от увиденного у них наворачиваются слезы на глазах.

  • До слез!!! Какое счастье когда все вместе!!! Мирного неба нам всем и любви!!! Берегите друг друга!
  • Как трогательно. До слез.. любовь.
  • Дуже тепла, щира і зворушлива зустріч. Хочеться перемоги України і, щоб всі рідні зустрілися живі і здорові.
  • Сльози радості.
  • Такие красивые девочки!
  • Без сліз неможливо дивитись дякувати Богу!

Напомним, что Камалия с 24 февраля перестала говорить на русском языке и общается везде исключительно только на украинском языке.

Настоящее имя Камалии - Наталья Шмаренкова. Она родилась в семье советского военного в Восточной Сибири. Ее муж Захур вырос в Пакистане и поступил там в инженерный колледж. В 19 лет он переехал в Украину и начал собственный бизнес.

Напомним, что Камалия вместе с мужем приютила 16 беженцев в своем особняке в Лондоне.

Кстати, ранее мы писали о том, что российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей Камалии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Камалия