Співачка Камалія повернулася з дітьми до України: відео зі сльозами бабусі потрапило до мережі

Співачка Камалія ще на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхала з країни до Великобританії. Там вона з дітьми жила у передмісті Лондона. Наразі виконавиця повернулася на батьківщину разом із близнюками і діти вперше за шість місяців побачили бабусю.
Зворушливе відео цієї зустрічі зірка опублікувала у своєму Instagram.
Мати Камалії не бачила дівчаток-близнюків пів року. Арабелла і Мірабела кинулися до бабусі назустріч і вона не змогла стримати сліз.
"Зворушлива зустріч бабусі та онучок майже після шести місяців розлуки, з початку війни в Україні", - зазначила Камалія.
Шанувальники співачки відреагували на відео в коментарях. Вони написали, що від побаченого в них навертаються сльози на очах.
Нагадаємо, що Камалія з 24 лютого перестала говорити російською мовою і спілкується скрізь виключно лише українською мовою.
Справжнє ім'я Камалії – Наталія Шмаренкова. Вона народилася в сім'ї радянського військового Східного Сибіру. Її чоловік Захур виріс у Пакистані та вступив там до інженерного коледжу. У 19 років він переїхав до України та розпочав власний бізнес.
Нагадаємо, що Камалія разом із чоловіком дала притулок 16 біженцям у своєму особняку в Лондоні.
До речі, раніше ми писали про те, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней Камалії.