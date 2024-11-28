Петя Чорний ошелешив історією про дружбу с Трампом: "Він потужний піаніст"

Де Чорний познайомився з Трампом

За словами співака, вперше він зумів поспілкуватися з політиком, коли виступв на весіллі української моделі Олександри Ніколаєнко, коли та вийшла за мільярдера Філа Раффіна. Це сталося у далекому 2008 році.

Відомо, що Раффін дружить з Трампом. А тому весілля мільярдера відбулося в Палм Біч. Трамп був свідком з боку нареченого та дозволив проводити церемонію у своєму маєтку.

Петя Чорний (скріншот)

А Ніколаєнко, за словами Чорного, дуже хотіла, аби саме він заспівав на її весіллі. Втім, сам артист не одразу на це погодився, адже не хотів втрачати можливість виступити на святкових корпоративах (мільярдер та модель одружувалися взимку).

Потім Чорного усе ж вмовили. За виступ на весіллі він нібито отримав приблизно 100 тисяч доларів. Співак розповів, що Трамп особисто проводив для нього екскурсію своїм маєтком. І там вони навіть разом грали на роялі.

"Він дуже потужний піаніст. Я дуже багато бачив людей, знаєте, депутатів і навіть президентів... Він дуже до мене так придивлявся", - пригадав Чорний.

Петя Чорний розповів про дружбу з Трампом (скріншот)

За словами Петра, він почув від Трампа чимало компліментів. Потім він двічі виступав перед ним, але потім їхня дружба нібито обірвалася. Чорний не став називати точну причину, але говорив про "політику, силовиків та нації".

Історія співака відверто ошелешила Дьоміна. Він не приховував здивування, іноді сміявся та жартував.

"Те, що розказав Петя в інтерв'ю "Слава+", я ще довго переварював і кілька разів перепитував у нього, чи це справжні історії", - зазначив потім ведучий.