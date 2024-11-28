Петя Черный ошарашил историей о дружбе с Трампом: "Он мощный пианист"

Где Черный познакомился с Трампом

По словам певца, впервые он сумел пообщаться с политиком, когда выступал на свадьбе украинской модели Александры Николаенко, когда та вышла за миллиардера Фила Раффина. Это произошло в далеком 2008 году.

Известно, что Раффин дружит с Трампом. Поэтому свадьба миллиардера состоялась в Палм Бич. Трамп был свидетелем со стороны жениха и разрешил проводить церемонию в своем особняке.

Петя Черный (скриншот)

А Николаенко, по словам Черного, очень хотела, чтобы именно он спел на ее свадьбе. Впрочем, сам артист не сразу согласился, ведь не хотел упускать возможность выступить на праздничных корпоративах (миллиардер и модель женились зимой).

Потом Черного все же уговорили. За выступление на свадьбе он якобы получил около 100 тысяч долларов. Певец рассказал, что Трамп лично проводил для него экскурсию по своему особняку. И там они даже вместе играли на рояле.

"Он очень мощный пианист. Я очень много видел людей, знаете, депутатов и даже президентов... Он очень ко мне так присматривался", - вспомнил Черный.

Петя Черный рассказал о дружбе с Трампом (скриншот)

По словам Петра, он услышал от Трампа множество комплиментов. Затем он дважды выступал перед ним, но потом их дружба будто бы оборвалась. Черный не стал называть точную причину, но говорил о "политике, силовиках и нации".

История певца откровенно ошарашила Демина. Он не скрывал удивления, иногда смеялся и шутил.

"То, что рассказал Петя в интервью "Слава+", я еще долго переваривал и несколько раз переспрашивал у него, настоящие ли это истории", - отметил потом ведущий.