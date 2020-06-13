Петров пост в 2020 году: когда начинается и какие есть ограничения

Петров пост – это первый летний пост в 2020 году. В народе его еще называют Апостольским постом. Традиционно он начинается через неделю после Троицы и в этом году начнется в понедельник, 15 июня. Что это за пост и какие традиции соблюдают христиане – читайте в Styler.

Дата начала этого поста непостоянна, так как привязана к дате празднования Троицы. А вот конец этого поста всегда в один и тот же день – 11 июля. 12 июля христиане отмечают праздник апостолов Петра и Павла. Именно это дата и дала названию Петрову посту. В 2020 году пост продлится 27 дней.

Запреты на Петров пост

Этот пост не является очень строгим, таким как Великий пост. Есть постные дни, в которые запрещено употреблять мясо и мясные блюда, молоко и молочные продукты, а также яйца. По средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в остальные дни – можно. От алкоголя также нужно отказаться, но церковь не запрещает употребления небольшого количества вина по воскресеньям и в праздники. По понедельникам можно есть горячую пищу, но без растительного масла.

Кроме ограничений в пище, есть и другие ограничения во время Петрова поста:

Отказ от шумных застолий и посещения развлекательных мероприятий

Отказ от сквернословия, ссор, конфликтов, зависти и плохих мыслей

Ограничить просмотр телевизора, отказ от социальных сетей

В Петров пост не играют свадьбы

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