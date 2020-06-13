Петрів піст в 2020 році: коли починається і які є обмеження

Петрів піст – це перший літній піст у 2020 році. У народі його ще називають Апостольським постом. Традиційно він починається через тиждень після Трійці й в цьому році розпочнеться у понеділок, 15 червня. Що це за пост і яких традицій дотримуються християни – читайте в Styler.

Дата початку цього поста непостійна, оскільки прив'язана до дати святкування Трійці. А ось кінець цього поста завжди в один і той же день – 11 липня. 12 липня християни відзначають свято апостолів Петра і Павла. Саме ця дата і дала назви Петрову посту. У 2020 році піст триватиме 27 днів.

Заборони на Петрів піст

Цей пост не є дуже строгим, таким як Великий піст. Є пісні дні, в які заборонено вживати м'ясо і м'ясні страви, молоко і молочні продукти, а також яйця. Щосереди й щоп'ятниці не можна їсти рибу, а в інші дні – можна. Від алкоголю також потрібно відмовитися, але церква не забороняє вживання невеликої кількості вина у неділю та у свята. Щопонеділка можна їсти гарячу їжу, але без олії.

Крім обмежень в їжі, є й інші обмеження під час Петрового посту:

Відмова від галасливих застіль і відвідування розважальних заходів

Відмова від лихослів'я, сварок, конфліктів, заздрості та поганих думок

Обмежити перегляд телевізора, відмова від соціальних мереж

У Петрів піст не грають весілля

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які православні свята відзначатиме Україна в червні 2020 року.

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