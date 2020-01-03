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Петров день: все приметы, что нельзя делать сегодня

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 07:01
Петров день: все приметы, что нельзя делать сегодня
3 января 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

3 января верующие чтут память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра

Какой сегодня праздник. 3 января православные почитают память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который родился во второй половине XIII века. В народе праздник получил название День Петра-полукорма. Это было связано с тем, что к третьему дню нового года половины домашних заготовок на зиму уже не было.

Если ранее люди струдом поворачивались в погребах от обилия овощей, солений и прочей еды, то к Петрову дню их запасы уже заметно сокращались. Поэтому люди подсчитывали свои запасы и старались их распределить таким образом, чтобы оставшегося хватило до нового урожая.

Чтобы защитить дом от злых сил люди клали серебряный предмет на видное место. Обычно таким предметом была маленькая ложечка. По поверью, если это сделать, то на пути человека не будут встречаться злые люди.

Петров день: все приметы, что нельзя делать сегодня

Митрополиит Петр (фото: wikipedia.org)

Народные приметы 3 января

  • Считалось, что погода в этот день определяла погоду на сентябрь;
  • Если на Петра выпало много снега, то будет хороший урожай;
  • Если снега мало и на улице холодно, то лето будет жарким и засушливым;
  • Если 3 января эхо в лесу слышится далеко и отчетливо, то скоро придут сильные морозы;
  • Если снег до Петрова дня еще не выпал, значит весь год будет тяжелым и с плохим урожаем;
  • Если рассвет ярко-красный, значит будет метель.

Что нельзя делать 3 января

Сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья, потому что все произойдет с точностью до наоборот.

Нельзя подглядывать и подслушивать, потому что можно заболеть болезнью, связанной со слухом и зрением.

Нельзя давать любые обещания, поднимать с земли вещи, потому что это приведет к потерям.

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