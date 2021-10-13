Петраков оценил ничью Украины с Боснией: "парни устали, у меня к ним нет вопросов"

Сборная Украины не удержала победу над Боснией и Герцеговиной в важнейшем матче отбора на Чемпионат мира 2022. Таким образом, интрига в борьбе за плей-офф отборочного цикла на Мундиаль сохраняется.

"Парни устали, у меня к ним нет вопросов, разберем ошибки и сделаем выводы", - сказал коуч.

При этом он похвалил своих подопечных, которые боролась изо всех сил.

"Парни сделали все, что могли. Будем готовиться к следующему матчу. В Боснии будет битва. Мы сделаем все, что в наших силах, обещаю. Все футболисты это понимают", - отметил Петраков.

Александр Петраков (фото: uaf.ua)

Прокомментировал удачный для его команды матч и главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев.

"Матч был сложный, я не доволен первыми 25-ю минутами игры. Мы пропустили первый гол, вход в игру был сложным, не реализовали несколько шансов. Но я поздравляю наших игроков, и я надеюсь, через месяц, отсутствующие сегодня футболисты, будут в строю", - сказал Петев.

Он также заявил, что верит в равные шансы для всех команд на второе место.

"Украинская сборная - сильная команда, это работа многих лет. Последние 5-6 лет я наблюдал за сборной Украины, Андреем Шевченко. Не хочу выделять никого из игроков, но думаю, что украинская сборная и дальше будет перспективной, и вырастит игроков мирового уровня", - подметил наставник боснийцев и добавил, что следующий матч Боснии и Герцеговины с Украиной для обеих команд будет сложным.

Ивайло Петев (фото: пресс-служба канала "Украина")

Отметим, что для выхода на ЧМ украинцам нужно побеждать в последнем туре отбора против той же Боснии. Правда, играть наши парни будут в гостях.

Кроме того, нужно надеяться, что Франция не уступит Финляндии в очной дуэли. Еще один матч финны и боснийцы проведут между собой.

"Желто-синие" по-прежнему остаются вторыми, но имеют на один сыгранный матч больше, чем у Боснии и Финляндии.