Петраков оцінив нічию України з Боснією: "хлопці втомилися, у мене до них немає питань"
Збірна України не втримала перемогу над Боснією і Герцеговиною у надважливому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022. Таким чином, інтрига в боротьбі за плей-офф відбіркового циклу на Мундіаль зберігається.
Після футбольного поєдинку виконуючий обов'язки головного тренера нашої збірної Олександр Петраков оцінив гру Ярмоленка і Ко.
"Хлопці втомилися, у мене до них немає питань, розберемо помилки і зробимо висновки", - сказав коуч.
При цьому він похвалив своїх підопічних, які боролася щосили.
"Хлопці зробили все, що могли. Будемо готуватися до наступного матчу. У Боснії буде битва. Ми зробимо все, що в наших силах, обіцяю. Всі футболісти це розуміють", - зазначив Петраков.
Олександр Петраков (фото: uaf.ua)
Прокоментував вдалий для його команди матч і головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петєв.
"Матч був складний, я не задоволений першими 25-ма хвилинами гри. Ми пропустили перший гол, вхід в гру був складним, не реалізували кілька шансів. Але я вітаю наших гравців, і я сподіваюся, через місяць, відсутні сьогодні футболісти, будуть в строю", - сказав Петєв.
Він також заявив, що вірить у рівні шанси для всіх команд на друге місце.
"Українська збірна - сильна команда, це робота багатьох років. Останні 5-6 років я спостерігав за збірною України, Андрієм Шевченком. Не хочу виділяти нікого з гравців, але думаю, що українська збірна і далі буде перспективною, і виростить гравців світового рівня", - помітив наставник боснійців і додав, що наступний матч Боснії і Герцеговини з Україною для обох команд буде складним.
Івайло Петєв (фото: прес-служба каналу "Україна")
Відзначимо, що для виходу на ЧС українцям потрібно перемагати в останньому турі відбору проти тієї ж Боснії. Правда, грати наші хлопці будуть в гостях.
Крім того, потрібно сподіватися, що Франція не поступиться Фінляндії в очній дуелі. Ще один матч фіни і боснійці проведуть між собою.
"Жовто-сині" як і раніше залишаються другими, але мають на один зіграний матч більше, ніж у Боснії і Фінляндії.
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