Петра и Павла 2021: дата, что строго запрещено делать, особенные традиции праздника

Главные традиции на Петра и Павла

Накануне этого дня нужно убрать дом, чтобы встретить праздник в чистоте и уюте. На столе главным атрибутом праздника являются "мандрики" - особенные творожные пончики.

На службу в церковь верующие отправлялись с букетами и венками, в храме ставили свечки и молились у иконы святых.

В этот день принято собираться всем семейством за праздничным столом и отметить его за вкусностями, ведь пост закончился и можно себе позволить гастрономическое удовольствие.

Интересно, что во многих регионах праздник связан с рыбной ловлей, его считают днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком и его называют покровителем людей, которые занимаются таким промыслом.

Кроме того на Петра и Павла раньше устраивали ярмарки и пышные народные гуляния.

Что строго запрещено делать в Петров день

Тяжело работать, убирать, шить, вязать и вышивать.

Ссорится и конфликтовать, а старые обиды нужно простить.

Купаться и отдыхать возле воды.

Работать на огороде, в поле, на приусадебном участке - земля должна отдыхать вместе с вами.

Проводить таинство венчания.

От употребления алкоголя следует отказаться.

Важные приметы 12 июля

Хорошим знамением был дождь. Если осадки выпадали один раз - урожай будет неплохим, два - отличным, три - очень богатым.

Холодный день - к неурожаю и голодному году.

Жара на Петра и Павла знаменовала морозное Рождество.

Если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливыми и здоровыми целый год.

День ангела 12 июля празднуют Петр, Павел и Михаил.