Петра и Павла 2021: дата, что строго запрещено делать, особенные традиции праздника

Праздник Петра и Павла в Украине отмечается ежегодно 12 июля. Этот день знаменуется окончанием Петрова поста и купальских гуляний. Другое название праздника - Петров день, посвящен он апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения.
Каких традиций, обрядов и запретов следует придерживаться и что нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале.
Накануне этого дня нужно убрать дом, чтобы встретить праздник в чистоте и уюте. На столе главным атрибутом праздника являются "мандрики" - особенные творожные пончики.
На службу в церковь верующие отправлялись с букетами и венками, в храме ставили свечки и молились у иконы святых.
В этот день принято собираться всем семейством за праздничным столом и отметить его за вкусностями, ведь пост закончился и можно себе позволить гастрономическое удовольствие.
Интересно, что во многих регионах праздник связан с рыбной ловлей, его считают днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком и его называют покровителем людей, которые занимаются таким промыслом.
Кроме того на Петра и Павла раньше устраивали ярмарки и пышные народные гуляния.
День ангела 12 июля празднуют Петр, Павел и Михаил.
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