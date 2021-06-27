Петра і Павла 2021: дата, що суворо заборонено робити, особливі традиції свята

Свято Петра і Павла в Україні відзначається щорічно 12 липня. Цей день знаменується закінченням Петрова посту і купальських гулянь. Інша назва свята - Петрів день, присвячений він апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання.
Яких традицій, обрядів і заборон слід дотримуватися і що не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Напередодні цього дня потрібно прибрати будинок, щоб зустріти свято в чистоті і затишку. На столі головним атрибутом свята є "мандрики" - особливі сирні пончики.
На службу до церкви віряни відправлялися з букетами і вінками, в храмі ставили свічки і молилися біля ікони святих.
У цей день заведено збиратися всім сімейством за святковим столом і відзначити його за смаколиками, адже піст закінчився і можна собі дозволити гастрономічне задоволення.
Цікаво, що в багатьох регіонах свято пов'язане з риболовлею, його вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою і його називають покровителем людей, які займаються таким промислом.
Крім того, на Петра і Павла раніше влаштовували ярмарки і пишні народні гуляння.
День ангела 12 липня святкують Петро, Павло і Михайло.
Раніше ми писали, про дату, традиції, прикмети і заборони наймістичнішого для українців свята - Івана Купала.