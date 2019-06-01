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Петр Порошенко: все, что мы делаем - ради наших детей (видео)

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 17:43
Петр Порошенко: все, что мы делаем - ради наших детей (видео)
Петр Порошенко в Международный день защиты детей посетил детский праздник (Фото: пресс-служба)

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защиты детей

Петр Порошенко с супругой Мариной в Международный день защиты детей посетили детский праздник в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность". Об этом 1 июня сообщили в пресс-служде политсилы БПП "Солидарность".

Дети вместе раскрасили карту Европы, рассказали о своих мечтах и ​​планах на лето. Также ребята рассказали о том, за что они любят Украину, свою семью и свой город.

"Счастливое будущее в свободной стране - это то, о чем каждый отец и мама мечтают для своего ребенка. Все, что мы делаем, все, к чему стремимся - ради наших детей, ради их улыбок и полных радости глаз", - написал бывший президент Петр Порошенко, приветствуя всех с праздником на своей странице в сети Facebook.

 

Фото: solydarnist.org

"Должны вместе подарить им радость жить в мирной и богатой европейской Украине!", - подчеркнул он.

Мероприятие сопровождалось веселыми танцами, подвижными играми и, конечно же, сладким столом.

"Сегодня в нашем открытом офисе Европейская Солидарность шумно и весело. Сотрудники пришли на работу со своими детьми, чтобы вместе разрисовать большую карту Европы. Нам с Мариной очень понравилось - получилось замечательно", - говорится в сообщении Порошенко.

 Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось ранее, 26 мая в День Киева президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко поздравили жителей столицы и рассказали, чем для них стал этот древний и одновременно вечно молодой город. 

Также мы писали о том, что недавно Порошенко ввел в Украине новый официальный праздник – День отца. Отмечать новый праздник будут ежегодно, в третье воскресенье июня. 

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