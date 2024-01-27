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Петиції про присвоєння звання Героя України: чому вони працюють не для всіх і що для цього потрібно

Чи працюють петиції про присвоєння Героя України (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Ви неодноразово бачили петиції про присвоєння звання Героя України та, ймовірно, ставили під ними свої підписи. Проте буває так, що петиція зібрала потрібну кількість голосів, а звання військовому не надали. Чому так?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис видання "Меморіал" в Instagram.

Що таке "звання Героя України"

Це найвища державна винагорода, яку запровадив Леонід Кучма у 1998 році. Звання можна отримати за визначний геройський вчинок чи трудові досягнення.

Петиції про присвоєння звання Героя України Вадиму Лисенкову та Тарасу Довгуну зібрали про 25 000 підписів у лютому. У липні військові отримали звання та нагороди.

Чи працюють петиції про надання звання Героя України (фото: instagram.com/memorial.of.heroes)

Військовий льотчик Михайло Заремба загинув під час операції зі звільнення острова Зміїний. Його петиція також набрала 25 000 підписів, проте в наданні звання Героя йому відмовили.

Чи працюють петиції про надання звання Героя України (фото: instagram.com/memorial.of.heroes)

Нагороди не для всіх?

"Подавати військового на звання Герой України може лише Міноборони України. Звідти надсилають на ім'я президента подання та нагородний лист установленого зразка. У ньому зазначаються конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України", - розповідає адвокат Євген Воробйов.

Адвокат Сергій Галкін зазначає, що присвоєння звання є значним за обсягом процесом

"Перед наданням статусу Героя проводять розслідування, є відповідальні особи, які повинні опитати свідків, встановити всі факти, оглянути, за можливості, місце загибелі, це може бути як тиждень, так і п'ять місяців, і все це залежить від військової частини, де служив загиблий", - пояснює експерт.

Таким чином петиція не є однозначною підставою для присвоєння звання. Петиції є дієвими для привернення уваги до особи загиблого військовослужбовця.

Що думають військові

Командир медичної роти 46-ї аеромобільної бригади Андрій Жолоб переконаний, що особливий чин потрібен.

"Якщо людина загинула на позиції від розриву снаряда - це печально, це жахливо, але це, на жаль, масово, а героїчний чин - це те, коли ти, ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятував неймовірну кількість людей вивів свій особовий склад з-під обстрілів, врятувавши їх від смерті", - каже військовий.

А захисник Тарас Іщик додає, що, крім звання Героя України, є й інші не менш статусні нагороди за мужність і сміливість.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні хотіли утилізувати заморожену сперму військових. Вдови почали протестувати.

А ще військова-штурмовик пояснила, чому українці бояться мобілізації.

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