Петиции о присвоении звания Героя Украины: почему они работают не для всех и что для этого нужно

Что такое "звание Героя Украины"

Это высшее государственное вознаграждение, которое ввел Леонид Кучма в 1998 году. Звание можно получить за выдающийся героический поступок или трудовые достижения.

Петиции о присвоении звания Героя Украины Вадиму Лысенкову и Тарасу Довгуну собрали о 25 000 подписей в феврале. В июле военные получили звание и награды.

Работают ли петиции о присвоении звания Героя Украины (фото: instagram.com/memorial.of.heroes)

Военный летчик Михаил Заремба погиб во время операции по освобождению острова Змеиный. Его петиция также набрала 25 000 подписей, однако в присвоении звания Героя ему было отказано.

Работают ли петиции о присвоении звания Героя Украины (фото: instagram.com/memorial.of.heroes)

Награды не всем?

"Подавать военного на звание Герой Украины может только Минобороны Украины. Оттуда присылают на имя президента представление и наградное письмо установленного образца. В нем указываются конкретные заслуги, которые явились основанием для нарушения ходатайства о присвоении звания Герой Украины", - рассказывает адвокат Евгений Воробьев.

Адвокат Сергей Галкин отмечает, что присвоение звания является значительным по объему процессом

"Перед предоставлением статуса Героя проводят расследование, есть ответственные лица, которые должны опросить свидетелей, установить все факты, осмотреть, по возможности, место гибели, это может быть как неделя, так и пять месяцев, и все это зависит от воинской части, где служил погибший", - объясняет эксперт.

Таким образом, петиция не является однозначным основанием для присвоения звания. Петиции действенны для привлечения внимания к личности погибшего военнослужащего.

Что думают военные

Командир медицинской роты 46-й аэромобильной бригады Андрей Жолоб убежден, что особый чин нужен.

"Если человек погиб на позиции от разрыва снаряда - это печально, это ужасно, но это, к сожалению, массово, а героический чин - это то, когда ты, рискуя собственной жизнью и здоровьем, спас невероятное количество людей вывел свой личный состав из-под обстрелов, спасши их от смерти", - говорит военный.

А защитник Тарас Ищик добавляет, что кроме звания Героя Украины есть и другие не менее статусные награды за мужество и смелость.