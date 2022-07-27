Ярош, Кличко, Хмара и другие просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

Более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства главы Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо к президенту.

Подписанты отмечают, что обращаются к главе государства как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод ее граждан.

По их словам, недопуск на территорию Украины и лишение гражданства руководителя Штаба территориальной тербороны Днепра Геннадия Корбана "не имеют ничего общего с законом, грубо нарушают статью 25 Конституции Украины.

По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету нашего государства как правового и европейской, а в условиях войны - по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.

Вклад Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году инициаторы обращения считают весомым и неоспоримым.

"Сейчас как никогда нужно единство власти и общества, единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость. И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено", - говорится в письме.

Под письмом есть более сотни подписей, среди которых: руководитель УДА экс-нардеп Дмитрий Ярош, мэр Киева Виталий Кличко, глава Днепра Борис Филатов, главы Чернигова, Николаева, Ровно и еще ряда городов, Герой Украины, народный депутат Украины I, II и IV созывов Степан Хмара и экс-генпрокурор Юрий Луценко.