Песня Кузьмы Скрябина получила новое дыхание в рамках важнейшего социального проекта

Лидеры групп Ляпис-98 и The Gitas - Сергей Михалок и Александр Чемеров - перепели песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева" в рамках важного социального проекта о Чернобыле.

"Не ламай, не пиляй, не рубай, гілку, на якій сам сидиш, не чекай, не мовчи - хто мовчить, дочекається таки біди" - первые слова песни с очень важным посылом, что Чернобыль не только техногенная и экологическая катастрофа, а еще и информационная. Замалчивание информации об аварии в прошлом привело к безумному количеству жертв, а молчание вокруг нее сегодня может привести к новой беде.

"Мы встретились с Сергеем в Одессе и в процессе общения решили сделать совместную песню. Сергей давно хотел переосмыслить песню Скрябина "Чорнобиль форева", и мне понравилась идея того, что он споет на украинском. В то же время Валерий Коршунов предложил нам принять участие в их музыкальном проект "Звуки Чорнобиля". Мне было пять лет, когда произошла трагедия, и в тот самый год у меня родилась сестра. Я помню, что люди в Чернигове, где я тогда жил, находясь в 60 км от Чернобыля, жили обычной жизнью, потому что информация скрывалась. Все знали - что-то случилось, но не знали, что именно и в каких масштабах, а через несколько лет нам выдали документы пострадавших детей Чернобыля. Во время съемок клипа мы провели целый день со съемочной группой в зоне отчуждения и на мгновение почувствовали реалии города-призрака", - комментирует трек Чемеров.

В видео можно увидеть заброшенные дома Припяти и старую технику ликвидаторов.

Михалок & Чемеров - Чорнобиль форева (Кузьма Скрябін cover)

Напомним, что участие в проекте "Звуки Чорнобиля" уже приняло большое количество известных украинских артистов: Стасік, KAZKA x RUNSTAR, KRUTЬ, ATOMIC SIMAO, Вагоновожатые и другие.

Ранее мы писали, что в Крыму сняли мощное видео на песню Кузьмы Скрябина.