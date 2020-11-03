Пісня Кузьми Скрябіна отримала нове дихання в рамках надважливого соціального проекту

Лідери гуртів Ляпис-98 та The Gitas Сергій Міхалок і Олександр Чемеров переспівали пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" у важливому соціальному проєкті про Чорнобиль.

“Не ламай, не пиляй, не рубай, гілку, на якій сам сидиш, не чекай, не мовчи - хто мовчить, дочекається таки біди” - перші слова пісні з дуже важливим посилом, що Чорнобиль не тільки техногенна та екологічна катастрофа, а ще й інформаційна. Замовчування інформації про аварію в минулому призвело до шаленої кількості жертв, а мовчання навколо неї сьогодні може призвести до нової біди.

"Ми зустрілися з Сергієм в Одесі і в процесі спілкування вирішили зробити спільну пісню. Сергій давно хотів переосмислити пісню Скрябіна "Чорнобиль форева", і мені сподобалась ідея того, що він заспіває українською. В той самий час Валерій Коршунов запропонував нам взяти участь в їх музичному проєкті "Звуки Чорнобиля". Мені було п’ять років, коли сталася трагедія, і в той самий рік в мене народилася сестра. Я пам'ятаю, що люди в Чернігові, де я тоді мешкав, знаходячись в 60 км від Чорнобиля, жили звичайним життям, бо інформація приховувалась. Всі знали - щось сталося, але не знали, що саме і в яких масштабах, а через декілька років нам видали документи постраждалих дітей Чорнобиля. Під час зйомок кліпу ми провели цілий день зі знімальною групою в Зоні Відчуження і на мить відчули реалії міста-привида", - коментує трек Чемеров.

У відео можна побачити покинуті будинки Прип’яті і стару техніку ліквідаторів.

Михалок & Чемеров - Чорнобиль форева (Кузьма Скрябін cover)

Нагадаємо, що участь в проєкті "Звуки Чорнобиля" вже взяла велика кількість відомих українських артистів: Стасік, KAZKA x RUNSTAR, KRUTЬ, ATOMIC SIMAO, Вагоновожатые та інші.

Раніше ми писали, що у Криму зняли потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна.