В Крыму сняли мощное видео на песню Кузьмы Скрябина: чи ти чуєш біль?

Юлия Качула перепела трек "Чуєш біль" (кадр из видео)

Российским оккупантам мощной песней напомнили, что Крым - это Украина

В Крыму записали кавер на малоизвестную песню Кузьмы Скрябина "Чуєш біль" и отсняли мощное видео. Идея такого перформанса принадлежит Юлии Качуле, которая привлекла к записи крымских детей.

"Спасибо, брат, за песню. Впервые опубликованную более 30-ти лет назад. Так и не услышанную и не почувствованную большинством... Теперь с нашей энергетикой и посылом", - обратилась певица к покойному культовому артисту.

"Сегодня, перед тем как залить в YouTube, еще раз пересмотрела видео и поняла - насколько оно получилось сильным и актуальным. Люди! Нужно сделать субтитры на английском и выпустить в мир! У меня нет возможностей. Я преподаватель вокала из Симферополя. Но я очень верю в то, что делаю. В это верил и Кузьма. Подключайтесь. Эти идеи стоят того, чтобы их помнили и не позволили уничтожить", - написала Юлия на украинском языке.

Видео было снято в оккупированном россиянами Симферополе. На кадрах можно увидеть, как сейчас выглядит город.

Кроме того, также стоит обратить внимание на то, что местная молодежь, которая тоже была привлечена к съемкам, в кадре читает стихи Лины Костенко. Не обошли стороной авторы ролика и устроенные советской коммунистической властью Голодомор и депортацию крымских татар с их исторической родины.

Юлия Качула перепела трек "Чуєш біль"

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