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Його пісні знають мільйони: помер легендарний музикант

STYLERПерсони    07.09.2019 - 12:37
Його пісні знають мільйони: помер легендарний музикант
Ден Уорнер помер – причина смерті і біографія музиканта (ілюстративне фото: libguides.com)

Музикант співпрацював із зірками світового масштабу

Гітарист Ден Уорнер помер 4 вересня, проте причина смерті з'ясувалася лише зараз. Як повідомляється, інцидент стався в улюбленому барі Shenanigans в Голлівуді, де він давав концерт. Після закінчення виступу він спустився зі сцени і впав замертво. Про це повідомляє Billboard.

Як повідомляється, медичні експерти встановили причину смерті Уорнера. Як з'ясувалося, він помер від серцевого нападу. Медики приїхали на місце і лише констатували його смерть.

Ден Уорнер був американським продюсером, автором пісень і гітаристом. Він працював з такими артистами, як Майкл Джексон, Мадонна, Шакіра, Селін Діон, Барбра Стрейзанд, Хуліо і Енріке Іглесіас, Пінк, Рікі Мартін і Неллі Фуртадо. У 2011 році був удостоєний музичної премії "Греммі" за роботу над альбомом іспанського співака Алехандро Санса Paraíso Express. Уорнер також був володарем чотирьох нагород Latin Grammy.

Його пісні знають мільйони: помер легендарний музикант

Ден Уорнер помер – причина смерті і біографія музиканта (ілюстративне фото: @dw6string)

До речі, нещодавно помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів. Радянський виконавець Юрій Петерсон, який свого часу входив до складу культових "Веселих хлопців", "Самоцвітів", а також популярного в кінці 70-х ансамблю "Полум'я", помер на 72-му році життя.

Раніше ми повідомляли про смерть одного з найпопулярніших сценаристів всесвітньо відомих мультфільмів та мультсеріалів.

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