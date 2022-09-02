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Пешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупации

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Херсонская область, Пятница 02 сентября 2022 16:44
Пешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупации Коллаж РБК-Украина: пенсионеры пешком самостоятельно вышли из оккупации в Херсонской области
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области пожилые люди пешком преодолели непростой путь, эвакуировавшись из захваченного российскими оккупантами поселка в свободный населенный пункт под контролем ВСУ.

Об этом 2 сентября передали в пресс-службе полиции Херсонской области.

Как обращают внимание правоохранители, безопасных путей эвакуации в настоящее время нет, вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои, населенные пункты ежедневно обстреливаются из реактивных систем залпового огня.

Но несмотря на смертельную опасность, украинцы все же самостоятельно выходят из-под обстрелов.

Название оккупированного поселка, из которого эвакуировались 12 жителей, не называется из соображений безопасности.

"Пожилые люди пешком преодолели несколько километров, после чего вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уставших после долгого и опасного пути мужчин и женщин встретили и успокоили правоохранители.

Пешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупации

На Херсонщине пожилые люди пешком вышли из оккупированного поселка на свободную территорию (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Люди рассказали, что всю жизнь прожили в селе, так что знают все возможные места переправы. Также они отметили, что в том населенном пункте еще остаются до 100 мирных жителей, преимущественно преклонного возраста, которые не захотели бросать дома и хозяйства.

Эвакуированных граждан доставили в безопасное место временного убежища подальше от зоны боевых действий.

Пешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупацииПешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупации

Пенсионеры самостоятельно эвакуировались из оккупированного села в Херсонской области (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Ранее мы рассказывали, что в Херсоне дедушка спасался от оккупации и прошел пешком 250 км.

А также писали, как под Херсоном семья с 3-летним ребенком переплыла речку, спасаясь от оккупантов.

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Херсонская область
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