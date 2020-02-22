Пешеходов-нарушителей ждут неприятные изменения: новые подробности

В Украине пешеходов-нарушителей ждут неприятные изменения. По их вине нередко происходят аварии, поэтому в Раде решили предпринять меры и увеличить для них ответственность.

Проект закона предусматривает усиление ответственности не только для пешеходов, но также для велосипедистов, лиц, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиков животных. Нужно ли увеличивать размер штрафов и к чему подобные изменения могут привести, информирует сайт "Сегодня".

В законопроекте предлагают убрать пункт о предупреждении, а штрафы установить в размере 255 грн, 510 грн для нетрезвых пешеходов и 680 грн в случае аварии.

Адвокат SBH Law offices Роман Горлач отмечает, что Украина остается одним из лидеров в Европе по смертности на дорогах. При этом считается, что в любом ДТП с участием пешеходов всегда виноват водитель.

"Но это мнение ошибочное. Большой процент ДТП происходит именно из-за нарушений правил пешеходами. Нужно понимать, что за некоторые нарушения пешеход может понести даже уголовную ответственность", - говорит Горлач.

В пресс-службе Федерации работодателей автомобильной отрасли сообщают, что законы многих стран написаны так, чтобы с помощью штрафов стимулировать ответственность каждого участника дорожного движения. Например, в Бельгии даже за переход на красный сигнал светофора придется заплатить около 50 евро.

Эксперты считают, что закон действительно может привести к положительным изменениям, а также рекомендуют украинцам быть более внимательными на дорогах, чтобы не избежать возникновения аварий.