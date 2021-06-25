Песчаная буря и ураганный ветер: видео последствий погодного армагеддона в Ровно

Можно увидеть, что ситуация в городе напоминает сегодняшний "погодный апокалипсис" во Львове - тоже залитые дороги и площади, побитые упавшими деревьями и ветками машины, обвалившиеся билборды и другие конструкции.

Видео: непогода в Ровно 25 июня спровоцировала пробои с электроэнергией в некоторых районах

В ГСЧС Ровенской области призвали горожан по возможности не покидать дома до тех пор, пока непогода не стихнет.

Видео: в Ровно 25 июня разгулялся ураган

В сети показали, что одно из деревьев рухнуло на крышу автобуса. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

Видео: в Ровно из-за непогоды дерево упало на автобус с пассажирами 25 июня

Буря с ураганом в Ровно 25 июня (фото: instagram.com/tipove_rivne)

В разных районах Ровно упавшие ветки и стволы деревьев заблокировали проезды для транспорта на улицах.

Видео: в Ровно на улице Мицкевича рухнуло дерево и перекрыло дорогу

А в других случаях машины просто грузли в потоках воды, и не могли продолжать движение.

Видео: Ровно затопило мощным ливнем 25 июня

Кроме того, легкие палатки в центре города порывы ветра сдули просто на проезжую часть.

Видео: ураганный ветер в Ровно 25 июня

Видео: непогода в Ровно 25 июня

В сети также показывают выпавший град размером с куриное яйцо.

Под Ровно выпал крупный град 25 июня (фото: instagram.com/rivne_1283)

Также сообщают, что в районе Житинского кольца наблюдали песчаную бурю.

Видео: песчаная буря в Ровно 25 июня