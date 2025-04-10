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Песах уже на порозі: що важливо встигнути зробити до суботи

Як підготуватися до Песах 2025 і нічого не забути (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Песах у 2025 році починається одразу після шабату - 12 квітня. Це означає, що більшість підготовчих справ потрібно завершити до заходу сонця в суботу. Якщо ви дотримуєтесь традицій або плануєте святкову вечерю (седер), є кілька речей, які обов’язково треба встигнути.

Як підготуватися до свята Песах, чому потрібно все підготувати у п'ятницю та яких заборон потрібно дотримуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Песах у 2025 році

Песах - це одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує вихід єврейського народу з рабства Єгипту, свободу та відродження. Свято має не тільки історичну важливість, а й глибоку духовну.

У 2025 році Песах розпочинається в ніч з суботи на неділю - одразу після шабату. Через це підготовка до свята має пройти ще до заходу сонця 11 квітня, тобто у п’ятницю. 

Ось основні речі, які варто встигнути:

Позбутись хамецу (хлібного)

До шабату потрібно повністю позбутись усього хамецу - продуктів з бродінням (хліб, пиво, крупи з глютеном тощо). Останній момент для прибирання - до полудня суботи.

Завершити прибирання дому

Традиційне прибирання має бути завершене ще в п’ятницю, бо в шабат працювати не можна. Особливу увагу приділяють кухні та місцям, де могли залишитися крихти.

Приготувати все до седера

Седер (вечеря Песаху) розпочнеться після шабату. Але оскільки в суботу готувати заборонено, всю їжу потрібно приготувати заздалегідь - до початку шабату.Песах у 2025 році співпав з шабатом (фото: freepik.com)

Підготувати седер-посуд та кагаду

Посуд має бути кошерним для Песаха, а тексти вечері - роздруковані або підготовлені заздалегідь. Перевірте також, чи є маца, марор, вино, яйце, зелень, харосет.

Відокремити шабат від Песаха

Оскільки шабат і Песах стикуються, особливу увагу слід приділити обрядам - “гавала” (кінець шабату) має відбутись перед початком седера. У цьому випадку запалення свічок і деякі інші дії виконуються інакше.Підготуватися до Песаха потрібно буде в п'ятницю, 11 квітня (фото: Getty Images)

Які є заборони на Песах

  • Не можна вживати хамец (це бродильні продукти з 5 злаків: пшениці, ячменю, жита, овес, спельти).
  • В домі немає бути жодного продукту з заборонених, і навіть крихти мають бути ретельно прибрані у всіх приміщеннях та шафах
  • Не можна використовувати посуд, який контактував з забороненими продуктами (ніж, тарілки та інше)
  • Не можна працювати (крім: приготування їжі, розпалювання вогню від наявного полум'я, перенесення речей в межах дозволеної зони)
  • Небажано курити
  • Використовувати електроприлади та засоби зв'язку
  • Алкоголь дозволений лише кошерний, увесь інший - під забороною

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Під час написання матеріалу використані джерела: Chabad.org, My Jewish Learning, Orthodox Union

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