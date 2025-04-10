Песах уже на порозі: що важливо встигнути зробити до суботи

Песах у 2025 році

Песах - це одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує вихід єврейського народу з рабства Єгипту, свободу та відродження. Свято має не тільки історичну важливість, а й глибоку духовну.

У 2025 році Песах розпочинається в ніч з суботи на неділю - одразу після шабату. Через це підготовка до свята має пройти ще до заходу сонця 11 квітня, тобто у п’ятницю.

Ось основні речі, які варто встигнути:

Позбутись хамецу (хлібного)

До шабату потрібно повністю позбутись усього хамецу - продуктів з бродінням (хліб, пиво, крупи з глютеном тощо). Останній момент для прибирання - до полудня суботи.

Завершити прибирання дому

Традиційне прибирання має бути завершене ще в п’ятницю, бо в шабат працювати не можна. Особливу увагу приділяють кухні та місцям, де могли залишитися крихти.

Приготувати все до седера

Седер (вечеря Песаху) розпочнеться після шабату. Але оскільки в суботу готувати заборонено, всю їжу потрібно приготувати заздалегідь - до початку шабату. Песах у 2025 році співпав з шабатом (фото: freepik.com)

Підготувати седер-посуд та кагаду

Посуд має бути кошерним для Песаха, а тексти вечері - роздруковані або підготовлені заздалегідь. Перевірте також, чи є маца, марор, вино, яйце, зелень, харосет.

Відокремити шабат від Песаха

Оскільки шабат і Песах стикуються, особливу увагу слід приділити обрядам - “гавала” (кінець шабату) має відбутись перед початком седера. У цьому випадку запалення свічок і деякі інші дії виконуються інакше. Підготуватися до Песаха потрібно буде в п'ятницю, 11 квітня (фото: Getty Images)

Які є заборони на Песах