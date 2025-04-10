Песах уже на порозі: що важливо встигнути зробити до суботи

Песах у 2025 році починається одразу після шабату - 12 квітня. Це означає, що більшість підготовчих справ потрібно завершити до заходу сонця в суботу. Якщо ви дотримуєтесь традицій або плануєте святкову вечерю (седер), є кілька речей, які обов’язково треба встигнути.
Як підготуватися до свята Песах, чому потрібно все підготувати у п'ятницю та яких заборон потрібно дотримуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Песах - це одне з найважливіших свят у юдаїзмі, яке символізує вихід єврейського народу з рабства Єгипту, свободу та відродження. Свято має не тільки історичну важливість, а й глибоку духовну.
У 2025 році Песах розпочинається в ніч з суботи на неділю - одразу після шабату. Через це підготовка до свята має пройти ще до заходу сонця 11 квітня, тобто у п’ятницю.
Ось основні речі, які варто встигнути:
До шабату потрібно повністю позбутись усього хамецу - продуктів з бродінням (хліб, пиво, крупи з глютеном тощо). Останній момент для прибирання - до полудня суботи.
Традиційне прибирання має бути завершене ще в п’ятницю, бо в шабат працювати не можна. Особливу увагу приділяють кухні та місцям, де могли залишитися крихти.
Седер (вечеря Песаху) розпочнеться після шабату. Але оскільки в суботу готувати заборонено, всю їжу потрібно приготувати заздалегідь - до початку шабату.
Посуд має бути кошерним для Песаха, а тексти вечері - роздруковані або підготовлені заздалегідь. Перевірте також, чи є маца, марор, вино, яйце, зелень, харосет.
Оскільки шабат і Песах стикуються, особливу увагу слід приділити обрядам - “гавала” (кінець шабату) має відбутись перед початком седера. У цьому випадку запалення свічок і деякі інші дії виконуються інакше.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Chabad.org, My Jewish Learning, Orthodox Union