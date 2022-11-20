UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пес Патрон став першим собакою в історії з титулом "Пес Доброї Волі" від UNICEF

Фото: Пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Анна Шиканова

Найвідоміший пес України, пес-сапер та талісман чернігівських піротехніків ДСНС, став першим собакою у світі, який отримав титул "Пса доброї волі" UNICEF.

Про це йдеться на сторінці пса Патрона в Instagram.

"Ми не можемо більше стримувати себе і мовчати про це. Відбулася унікальна подія в історії ЮНІСЕФ. Вперше ми підписали меморандум про спільну роботу і надали статус "Пес Доброї волі" найвідомішому песику Патрону", - повідомили в ЮНІСЕФ Україна.

Зазначається, що Патрон дуже багато важить для дітей в Україні. І на підписання меморандуму запросили учасників уроку з мінної безпеки, який Патрон провів ще влітку.

"Привіт, це Патрон. Мій новий, я б сказав, титул "Пес Доброї Волі" означає, що всі наші бесіди про безпеку не були марними. Ще раз, прошу вас дуже сильно: якщо бачите незнайомий предмет або уламок ракети/снаряду. Не підходьте. Не чіпайте. Телефонуйте у 101. Пообіцяйте мені бути пильними. А я пообіцяю вас завжди дарувати свій лізь", - прокоментував свій новий статус Патрон.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Пес Патрон став відомим наприкінці березня 2022 року – його фото показали співробітники ДСНС у Чернігівській області. Завдання Патрона - знешкоджувати вибухонебезпечні предмети й з цим він чудово справляється від початку війни.

На момент російського вторгнення в Україну Патрону було два роки, і він уже встиг знешкодити близько 100 вибухонебезпечних предметів.

За майже 9 місяців війни таких вибухонебезпечних предметів Патрон знешкодив тисячі.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Собаку дуже люблять діти, з ним випускають мерч, марки, його зображення друкують на багатьох предметах. А ще Патрон – частий гість у Києві та спілкується з високопоставленими візитерами.

До речі, раніше ми писали, що в Одесі є свій пухнастий рятувальник.

А ще розповідали, які тварини під час війни стали справжніми талісманами.

Читайте РБК-Україна в Google News
тваринипес Патрон