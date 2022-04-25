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Пес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малыш

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 12:25
Пес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малыш Фото: Пес Патрон на работе (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Светлана Мащенко

Пес Патрон служит в ГСЧС, помогая пиротехникам в разминировании Черниговской области. Малыш породы джек-рассел-терьер чрезвычайно энергичен, что позволяет ему перевыполнять нормы по обнаружению взрывоопасных предметов.

Что известно о чудо-псе, его судьбе и хозяевах - читайте ниже в нашем материале Styler.

Интересно, что у Патрона есть свой аккаунт в Instagram, где он показывает свою работу, поздравляет подписчиков - которых уже почти 100 тысяч - с Пасхой, а также знакомит со своим другом - серым котиком Нибелунгом.

Пес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малышПес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малыш

А вот тут Дмитрию Комарову разрешили сфотографироваться со звездой:

Пес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малыш

Патрон на работе:

Пес Патрон может стать новым героем марки Укрпочты: чем прославился чудо-малыш

Фото: instagram.com/patron_dsns

Новая марка "Укрпочты" может быть с Патроном

По словам гендиректора компании Игоря Смелянского, "Укрпочта" готовится выпустить новую марку. И вариантов несколько - в том числе и пес Патрон.

Идей для будущих марок на самом деле много, и решаться все будет голосованием. Кроме пса Патрона, это и рисунки в честь ВСУ или волонтеров, и рисунок "Добрый вечер, мы с Украины".

Патрона ждала совсем другая судьба

В сюжете ТСН говорится, что хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для питомца.

Песика два года назад руководитель пиротехнической группы Михаил Ильев подарил своему сыну. Но после полномасштабного вторжения РФ Патрон остался жить и работать со спасателями.

Он работает возле разбитой российской техники и на заминированных полях. Работает носом, но к поиску растяжек в лесах его пока не пускают - опасно. Когда пес находит подозрительный предмет, подает специальный сигнал.

Михаил говорит, что изначально его планировали показывать на выставках, ведь пес породистый, с родословной.

Знаменитую жилетку пошили на заказ - на нем шеврон ГСЧС и имя - Патрон. Это, к слову, имя по паспорту. Так собаку назвал сын Михаила.

Поскольку Патрон - не служебный пес, то и зарплату ему не платят. В качестве поощрения малыш получает свое любимое лакомство - кусочек сыра.

Ранее мы писали, про "Макаровского Хатико" - пса, который месяц ждал погибшую хозяйку. Теперь он обрел новую семью.

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