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Пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюк

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Понеділок 25 квітня 2022 12:25
Пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюк Фото: Пес Патрон на роботі (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Світлана Мащенко

Пес Патрон служить в ДСНС, допомагаючи піротехнікам у розмінуванні Чернігівської області. Малюк породи джек-рассел-тер'єр надзвичайно енергійний, що дозволяє йому перевиконувати норми з виявлення вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про диво-пса, його долю і господарів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Цікаво, що у Патрона є свій аккаунт в Instagram, де він показує свою роботу, вітає дописувачів - яких вже майже 100 тисяч - з Великоднем, а також знайомить зі своїм другом - сірим котиком Нібелунгом.

Пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюкПес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюк

А ось тут Дмитру Комарову дозволили сфотографуватися із зіркою:

Пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюк

Патрон на роботі:

Пес Патрон може стати новим героєм марки Укрпошти: чим прославився диво-малюк

Фото: instagram.com/patron_dsns

Нова марка "Укрпошти" може бути з Патроном

За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, "Укрпошта" готується випустити нову марку. І варіантів кілька - в тому числі і пес Патрон.

Ідей для майбутніх марок насправді багато, і вирішуватися все буде голосуванням. Крім пса Патрона, це і малюнки на честь ЗСУ або волонтерів, і малюнок "Добрий вечір, ми з України".

Патрона чекала зовсім інша доля

У сюжеті ТСН йдеться, що господарі Патрона розраховували на іншу долю для годованця.

Песика два роки тому керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв, подарував своєму синові. Але після повномасштабного вторгнення РФ Патрон залишився жити і працювати з рятувальниками.

Він працює біля розбитої російської техніки і на замінованих полях. Працює носом, але до пошуку розтяжок в лісах його поки не пускають - небезпечно. Коли пес знаходить підозрілий предмет, подає спеціальний сигнал.

Михайло каже, що спочатку його планували показувати на виставках, адже пес породистий, з родоводом.

Знамениту жилетку пошили на замовлення - на ньому шеврон ДСНС й ім'я - Патрон. Це, до слова, ім'я за паспортом. Так собаку назвав син Михайла.

Оскільки Патрон - не службовий пес, то і зарплату йому не платять. В якості заохочення малюк отримує свої улюблені ласощі - шматочок сиру.

Раніше ми писали, про "Макарівського Хатіко" - пса, який місяць чекав загиблу господиню. Тепер він знайшов нову сім'ю.

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