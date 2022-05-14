Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпочта объявила голосование за новые марки

Как проголосовать за марку

На странице в Facebook вы можете выбрать одну из предложенных тем и лайкнуть фото с ней. Та тема, которая соберет больше голосов, будет использована в следующем почтовом выпуске. Он планируется уже в июне-июле.

Также голосование будет проходить также в приложении"Дия" и других соцсетях Укрпочты: Instagram и Telegram.

Поэтому голоса будут учтены из всех официальных источников и объявлены 22 мая.

"Мы хотим, чтобы такой народный выбор стал хорошей традицией для украинцев, которые могут приобщиться к созданию современного филателистического искусства в Украине", - сказано в сообщении Укрпочты.

Новые темы для выбора

Всего украинцам предлагаются пять эскизов новых марок.

Новые темы для марок Укрпочты (facebook.com/ukrposhta)