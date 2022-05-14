Пес Патрон, Героям Слава, Москва палає: Укрпошта оголосила голосування за нові марки

Як проголосувати за марку

На сторінці в Facebook ви можете вибрати одну із запропонованих тем і лайкнути фото з нею. Та тема, яка збере більше голосів, буде використана в наступному поштовому випуску. Він планується вже в червні-липні.

Також голосування проходитиме також у додатку "Дія" та інших соцмережах Укрпошти: Instagram і Telegram.

Тому голоси будуть враховані з усіх офіційних джерел і оголошені 22 травня.

"Ми хочемо, щоб такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до створення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", - сказано в повідомленні Укрпошти.

Нові теми для вибору

Всього українцям пропонуються п'ять ескізів нових марок.

Нові теми для марок Укрпошти (facebook.com/ukrposhta)