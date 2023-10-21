Пес с GPS: в Украине показали, как готовят четырехлапых пограничников (видео)

В Государственной пограничной службе Украины показали и рассказали, как тренируют четырехлапых охранников границы с помощью ошейников с навигатором.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпогранслужбы в Telegram .

Что известно

Такие ошейники позволяют пограничникам определить расстояние, скорость и направление движения служебных собак на расстоянии до 15 км. И, соответственно, корректировать действия животного при подготовке к розыскной работе.

"Такие комплекты ГНСУ получила при содействии ОБСЕ в рамках международной помощи", - отметили пограничники.

Кинологи показали ошейники с навигаторами (фото: скриншот)

Почему устройство уникально

Кинологи пограничной службы положительно отзываются о новых устройствах. Все потому, что они дадут большие результаты в охране государственной границы

Кинолог Олег Ковальчук рассказал, что в комплект входит устройство - это GPS-навигатор, позволяющий отслеживать движение животного, контролировать течение занятий и учитывать ошибки во время практической части.

Олег Ковальчук (фото: скриншот)