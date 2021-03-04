UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Первый заразившийся COVID-19 украинец дал совет всем гражданам страны

Автор: Людмила Жукова

Год назад украинец Александр первый в Украине заболел коронавирусом. Это случилось 3 марта 2020 года. Тогда соседи, узнав о его диагнозе, "травили" его по полной программе.

Сейчас Александр рассказал, как ему живется и дал совет украинцам, передает "Сегодня".

О прошлом он говорить не хочет. Но о пандемии ему есть что сказать. Он советует украинцам вакцинироваться, несмотря на разговоры о явной или мнимой опасности прививок. Он также считает, что государство слишком мало информирует людей о том, почему прививки – это важно.

"Могу сказать, что позитивно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самих вакцинах мало", - рассказал Александр.

Как отметил украинец, год назад о его болезни узнала первая соседка-медик. Она и начала сеять панику и распространять слухи.

Позднее эта 59-летняя женщина была привлечена к административной ответственности.

"Был составлен административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространение неправдивых слухов). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 255 грн или исправительные работы сроком на 1 месяц", - рассказали в полиции.

Как мы писали ранее, врач из Львова рассказал о новой вспышке COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Коронавирус в Украине "помолодел": врач из Львова рассказал о новой вспышке COVID-19
Третья волна набирает обороты. Польша открывает временные COVID-больницы
Прогноз погоды