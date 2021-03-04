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Коронавирус в Украине "помолодел": врач из Львова рассказал о новой вспышке COVID-19

Новина українською → Львов, Четверг 04 марта 2021 08:35
Коронавирус в Украине "помолодел": врач из Львова рассказал о новой вспышке COVID-19 Львовский врач рассказал о коронавирусе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине стал все чаще инфицировать молодых людей до 55 лет.

Такое мнение озвучил главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко в интервью ТСН.

По его словам, сейчас в больницах очень много людей возрастом 22-23 года.

"Да, в основном — это больные относительно молодого возраста, то есть до 55 лет. Есть госпитализированные, которым 22-23 года. На самом деле, это — существенные изменения, которые свидетельствуют, что COVID-19 "помолодел" по сравнению с мартом-апрелем 2020 года, когда только начиналась эпидемия в Украине", - рассказал врач.

Также Федоренко отмечает, что течение болезни у пациентов сейчас протекает намного сложнее, если сравнивать данные даже прошлого года.

"Течение болезни также намного тяжелее, чем это было в прошлом году. Это — преимущественное поражение легких в форме двусторонней бронхопневмонии. Есть люди, которые попадают в больницу с изменениями центральной нервной системы: у больных возникает запутанность сознания, дезориентация в пространстве и времени", - отметил доктор.

Медик просит украинцев относиться серьезно к своему здоровью. В случае болезни обращаться к семейному врачу, а если лечение не помогает и температура тела не падает, просить о госпитализации.

Как мы рассказывали ранее, стало известно, где от коронавируса выздоровело больше всего украинцев.

Ранее врач из Закарпатья заявил, что коронавирус, вспышка которого сейчас в западных областях, стал более токсичным и агрессивным.

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