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Перший українець, який заразився COVID-19, дав пораду всім громадянам країни

Автор: Людмила Жукова

Рік тому українець Олександр перший в Україні захворів на коронавірус. Це сталося 3 березня 2020 року. Тоді сусіди, дізнавшись про його діагноз, "цькували" по повній програмі.

Зараз Олександр розповів, як йому живеться і дав пораду українцям, передає "Сегодня".

Про минуле він говорити не хоче. Але про пандемію йому є що сказати. Він радить українцям вакцинуватися, незважаючи на розмови про явну або уявну небезпеку щеплень. Він також вважає, що держава надто мало інформує людей про те, чому щеплення – це важливо.

"Можу сказати, що позитивно ставлюся до вакцинації, вважаю це необхідністю. Але визнаю, інформації про самі вакцини мало", - розповів Олександр.

Як зазначив українець, рік тому про його хворобу дізналася перша сусідка-медик. Вона і почала сіяти паніку і поширювати чутки.

Пізніше ця 59-річна жінка була притягнута до адміністративної відповідальності.

"Був складений адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 255 грн або виправні роботи строком на 1 місяць", - розповіли в поліції.

Як ми писали раніше, лікар зі Львова розповів про новий спалах COVID-19.

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