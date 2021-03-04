Перший українець, який заразився COVID-19, дав пораду всім громадянам країни

Про минуле він говорити не хоче. Але про пандемію йому є що сказати. Він радить українцям вакцинуватися, незважаючи на розмови про явну або уявну небезпеку щеплень. Він також вважає, що держава надто мало інформує людей про те, чому щеплення – це важливо.

"Можу сказати, що позитивно ставлюся до вакцинації, вважаю це необхідністю. Але визнаю, інформації про самі вакцини мало", - розповів Олександр.

Як зазначив українець, рік тому про його хворобу дізналася перша сусідка-медик. Вона і почала сіяти паніку і поширювати чутки.

Пізніше ця 59-річна жінка була притягнута до адміністративної відповідальності.

"Був складений адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 255 грн або виправні роботи строком на 1 місяць", - розповіли в поліції.