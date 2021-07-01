Первый тренер, который вывел сборную в 1/4 финала Евро: все голы Шевченко за сине-желтых (видео)

Примечательно, что в победном матче со Швецией 29 июня украинским футболистам удалось забить два мяча - столько же в свое время отправил в ворота головой сам Шева на своей последней игре в составе сборной на Евро 2012.

Теперь же сине-желтые усиленно готовятся 3 июля ко встрече с командой Англии, которой некоторые авторитетные эксперты пророчат победу в чемпионате 2020. Какой будет итог матча с серьезным соперником можно только догадываться, а мы просто напомним, что Андрей Николаевич забивал и англичанам прежде - в 2009 году.

Наиболее полная подборка голов Шевы за все время его участия в сборной Украины на просторах сети была собрана блогером на YouTube-канале "Футбольні цікавинки".

Нужно сказать, что и она включает только 46 из 48 голов Андрея Шевченко, а архивные ролики еще двух забитым им мячей пока найти так и не посчастливилось. Тем не менее давайте пересмотрим почти все голы легендарного Шевы за сине-желтых.

Видео: все голы Андрея Шевченко за сборную Украины (кроме двух)

Голы Шевченко за сборную Украины в этой подборке включают: