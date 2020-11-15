Украину засыпает первым снегом: невероятные фото зимней сказки

В Сети показали фото первого снега в Украине
До начала зимы осталось ровно 15 дней, но в Сумской и Харьковской областях погода уже напоминает о том, что скоро холода. Так, 15 ноября в регионах заснежило. В частности, в Шостке и Харьове выпал первый снег сезона 2020-2021.
Фотографиями заснеженных городов делятся местные жители в соцсетях. В комментариях люди выражают радость и радуются зимней сказке.
"С первым снегом", - говорится в сообщении сообщества Сум в Instagram.
В Шостке посреди ноября город погрузился в зимнюю сказку (фото: Павел Баглай/Instagram.com)
Также пользователи публикуют фотографии заснеженного города, поздравляя друг друга с первым снегом.
Первый снег выпал в Шостке (фото: instagram.com/marina_gaytina)
Шостку засыпало снегом (фото: som.935)
Также первый этой осенью снег сегодня выпал в Харькове. Местные жители активно публикуют на своих страницах в Сети фото с первым снегом.
В Харькове 15 ноября заснежило (фото: t.me/kharkiv_1654/10305)
Также харьковчане обнародуют видеоролики с сегодняшним снегом.
В Харькове выпал снег (видео: instagram.com/inessainessainess)
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине 15 ноября будет прохладная погода. В течение дня в Сумской области обещают мокрый снег. В центральных и северных регионах ожидаются дожди.
Как сообщалось, в начале ноября заснежило в Карпатах и Ивано-Франковской области.