Первый Kyiv City Express от "Укрзализныци": как выглядит поезд и чем он удобен (фото, график)

Реконструкция железнодорожного участка Васильков-Васильков-2 была проведена согласно программе "Большая стройка", инициированной президентом.

Чтобы соединить Киев с Васильковым было отремонтировано и электрофицировано 11 километров железнодорожных путей. Теперь экспресс доезжает прямо в центр города-спутника столицы.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ожидается, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки, передали в пресс-центре "Укрзализныци".

В целом между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов.

Утренние электропоезда №6042 и 6046 Васильков-2 - Киев будут доезжать в столицу за 37 минут.

Поезда Kyiv City Express сообщением Киев - Васильков выглядят так:

Поезд "Киев - Васильков" - часть проекта Kyiv City Express (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)

В поезде предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, также для пассажиров с маленькими детьми есть пеленальная.

"Принципиально, что модерновая и удобная платформа и модернизированный поезд с удобным расписанием дают старт KyivCityExpress и новому качеству пригородного сообщения", - отметил представитель УЗ Александр Петровский в своем Facebook.

Также он обратил внимание, что запуск экспресс-сообщения позволит жителям 40-тысячного Василькова не терять часы каждый день в пробках на пути в и из столицы.

Поезд Kyiv City Express "Киев - Васильков" запущен 29 декабря (фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi / uz.gov.ua)

График движения поездов "Киев - Васильков" (Kyiv City Express)

По какому графику ездят пригородные поезда "Киев - Васильков" (фото: скрин uz.gov.ua)