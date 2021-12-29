УЗ запустила первый Kyiv City Express - по маршруту "Киев-Васильков"

В столичной агломерации начал курсировать поезд "Киев - Васильков", который будет преодолевать расстояние за 37 минут. Он стал частью проекта Kyiv City Express, который развивается по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Мы начали воплощать этот проект летом - в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы - и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту. Мы ожидаем, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тыс. пассажиров в сутки", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, многомиллионной столичной агломерации необходимы такие проекты как Kyiv City Express, Киевская обходная дорога для того, чтобы разгрузить дороги от заторов и иметь возможность планировать время путешествия.

"Столичный регион слишком долго страдал от несистемного инфраструктурного развития и многолетнего умножения долгостроев. Президентская программа «Большая стройка» наконец-то исправляет эти ошибки", - подчеркнул министр.

В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин напомнил, что за последние 10 лет для пассажиров открыли только экспресс в аэропорт "Борисполь". Никаких других проектов, несмотря на большую потребность, реализовано не было.

"Это первый проект, который мы уже завершили, который улучшит качество перевозки пассажиров", - добавил он.

Для запуска нового маршрута не только отремонтировали и электрифицировали участок, но и построили новую пассажирскую платформу в центре города Васильков (станция "Васильков-2"). Ранее пригородные поезда из Киева прибывали на станцию ​​"Васильков-1", находящуюся в поселке Калиновка, в 10 км от Василькова.

Ежедневно по маршруту "Киев - Васильков" будет выполняться 18 рейсов.